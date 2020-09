Exclusief voor abonnees

Andere voorzitters zijn gedrag Bouchez beu: “Als het mislukt, is het zijn schuld”

Fleur Mees en Astrid Roelandt

21 september 2020

05u00

In de laatste sprint naar de eindmeet steekt naar verluidt één onderhandelaar stokken in de wielen van de Vivaldi-fiets. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez speelt het hard, want met zijn zeven ministers vandaag heeft hij veel te verliezen. "Hij blokkeert werkelijk alles." Trekken de preformateurs straks met lege handen naar de koning?