Andere regels voor kleuteropvang op school: tot 20 kleuters in één ruimte kg

12 mei 2020

14u36

Bron: Belga 234 Scholen mogen tot twintig kleuters in één ruimte opvangen. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) na overleg met onder meer de sector en de expertengroep die de exitstrategie uitstippelt. Anderhalve meter afstand houden is bij kleuteropvang bovendien niet nodig, en kleuterbegeleiders moeten enkel een mondmasker dragen als ze in contact komen met andere volwassenen.

Vanaf komende vrijdag kunnen sommige leerlingen opnieuw naar school. Kleuters blijven voorlopig nog gewoon thuis, maar ouders kunnen indien nodig wel een beroep doen op de opvang op school. De buitenschoolse opvang springt vanaf vrijdag bij en is dan ook tijdens de schooluren open, met voorrang voor kleuters.

De veiligheidsvoorschriften op school en in de buitenschoolse opvang, die door Kind en Gezin zijn opgesteld, weken echter van elkaar af. In het onderwijs is er in principe een beperking tot maximaal 14 kinderen per lokaal, moeten leerkrachten en leerlingen anderhalve meter afstand houden en zijn mondmaskers vanaf 12 jaar verplicht. Dat leidde hier en daar tot verwarring.

20 kleuters

Na overleg tussen de bevoegde Vlaamse ministers Ben Weyts (Onderwijs, N-VA), Wouter Beke (Gezinsbeleid, CD&V), Bart Somers (Binnenlands Bestuur, Open Vld), het onderwijsveld en de GEES is nu beslist om voor de kleuteropvang andere regels te hanteren. Concreet mogen scholen en buitenschoolse kinderopvangdiensten tot 20 kleuters in één ruimte opvangen, is anderhalve meter afstand houden wenselijk maar niet verplicht en moeten de begeleiders enkel een mondmasker dragen als ze in contact komen met andere volwassenen.

Scholen die zich al aan het voorbereiden waren op basis van de aanvankelijke veiligheidsvoorschriften, moeten de plannen nu niet per se helemaal omgooien, benadrukt minister Weyts. "Het is altijd toegelaten om nog wat strenger te zijn dan wat eigenlijk moet.”

Doelgroep

De buitenschoolse kinderopvang springt nu bij in de opvang van kleuters, in eerste instantie uit gezinnen waar de ouders buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien of uit kwetsbare gezinnen. Maar als er daarna nog voldoende capaciteit is, kunnen de lokale besturen zelf beslissen om de doelgroep te verruimen naar kinderen uit gezinnen waar slechts één ouder buitenshuis gaat werken of kinderen van alleenstaande thuiswerkende ouders, legt minister Somers uit. Daarna kunnen eventueel ook de kinderen van thuiswerkende ouders aan bod komen.

“Meer druk op onderwijs”

ACOD Onderwijs is niet zo blij met de wijzigingen. “We vinden het jammer dat men drie dagen voor de heropstart van de scholen de spelregels opnieuw wijzigt en hadden dit liever anders gezien”, zegt Nancy Libert.

Die vreest dat wie instaat voor de kleuteropvang zich ‘het proefkonijn’ zal voelen. “Dit schept chaos bij de mensen, we hebben dat ook zo op het overleg gezegd. Scholen vragen zich nu terecht af of ze de puzzel opnieuw moeten leggen en een nieuwe risico-analyse moeten maken.”

Veel scholen zullen de komende dagen niet meer de tijd hebben om die puzzel helemaal opnieuw te maken.

Een gelijkaardige reactie klinkt bij het Christelijk Onderwijzersverbond (COV), de grootste vakbond van het basisonderwijs. “Er moet nog altijd voldoende personeel en ruimte kunnen vrijgemaakt worden om de opvang te realiseren. Veel scholen zullen de komende dagen niet meer de tijd hebben om die puzzel helemaal opnieuw te maken.”

Algemeen secretaris Marianne Coopman: “Scholen die de strengere regels voorlopig blijven hanteren, mogen daar niet op afgerekend worden. Geef hen de tijd om de komende weken de schoolorganisatie stap voor stap aan nieuwe regels en praktijken aan te passen. Dat is ook de afspraak met de minister.”

Gezinsbond tevreden

De Gezinsbond is dan weer tevreden met de versoepeling van de normen over de kinderopvang. “Je krijgt zo één systeem dat in samenspraak met de experten (GEES) is uitgewerkt. Maar daarnaast zouden we in de mate van het mogelijke - als de opvangcapaciteit het toelaat - ook kleuters van thuiswerkende ouders naar de opvang laten gaan. Dat is ook voorzien in de baby- en peuteropvang.”

“We vernemen nu dat scholen bij voldoende opvangcapaciteit ook kunnen beslissen om kleuteropvang voor één thuiswerkende ouder, alleenstaande thuiswerkende ouders en daarna ook twee thuiswerkende ouders te voorzien. Dat is een goeie zaak”, aldus nog de Gezinsbond.

Lees ook:

Wat te verwachten van Veiligheidsraad morgen: kappers en musea mogen wellicht open (+)

Is er een tweede golf op komst? Dit zijn drie scenario’s (+)