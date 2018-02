Andere oud-directeur Brusselse vzw Gial verdiende nóg meer en kreeg 7 jaar lang 1.250 euro per dag rvl

22 februari 2018

07u47

Bron: Belga, RTBF 0 Jean-Marc Goeders, die van 2008 tot 2015 directeur-generaal was van de Brusselse vzw Gial, kreeg in die periode als zelfstandige een vergoeding van 1.250 euro per gewerkte dag. Dat meldt de Franstalige omroep RTBF donderdag.

Goeders kreeg daarmee nog een groter bedrag dan de eerder al in opspraak gekomen Michel Leroy. Die verdiende als directeur van de dienst ontwikkeling 18 jaar lang zowat 1.000 euro per dag. Zijn vergoeding had geleid tot verontwaardiging over de werking van de vzw Gial, die de informatica bij de stad Brussel beheert.