Ancienne Belgique organiseert dit jaar geen Boterhammen in het Park en Feeërieën JG

21 april 2020

15u05

Bron: Belga 0 De Ancienne Belgique zal dit jaar geen Boterhammen in het Park of Feeërieën organiseren in de laatste week van augustus. Dat meldt de AB. "We staan vol achter de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om tot en met 31 augustus geen massa-evenementen toe te laten”, klinkt het bij de AB. Daarom heeft het AB-team beslist om Boterhammen in het Park en Feeërieën een jaar op pauze te zetten."

Al meer dan 30 jaar laat de AB in de laatste week van augustus 's middags twee Nederlandstalige artiesten of groepen optreden in de kiosk van het Warandepark. Sinds enkele jaren vinden 's avonds ook de Feeërieën plaats, optredens in de meest diverse muziekgenres, onder meer post classical, folk, wereldmuziek, jazz en elektronica. Dit jaar zullen beide festivals echter niet plaatsvinden. In het licht van de coronacrisis en de besluiten van de veiligheidsraad omtrent massa-evenementen, gelast AB beide festivals af.

Het voortouw nemen

"De Nationale Veiligheidsraad heeft recent beslist dat massa-evenementen tot en met 31 augustus 2020 niet toegelaten zijn in België naar aanleiding van Covid-19", meldt de Ancienne Belgique. "AB wil mee het voortouw nemen met betrekking tot de indijking van het virus en staat vol achter deze beslissing. De gezondheid en veiligheid van haar concertgangers, medewerkers en artiesten is en blijft immers de grootste prioriteit. Daarom heeft het AB-team beslist om Boterhammen in het Park en Feeërieën een jaar op pauze te zetten. Dat doet pijn, maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat deze initiatieven er volgend jaar opnieuw én nog sterker zullen staan."

"Onze hele sector krijgt rake klappen", gaat AB verder. "Via vakverenigingen en beroepsfederaties worden specifieke steunmaatregelen gevraagd aan de overheden. Wij steunen elk initiatief en hopen op een snelle heropleving. Laten we er samen een boeiend muzikaal najaar van maken!”