Exclusief voor abonnees ANALYSE. Verlengt koning Filip de opdracht van Magnette? Of komt er een nieuwe informateur aan zet? Astrid Roelandt

07 december 2019

21u40 1 Maandag legt informateur Paul Magnette zijn verslag neer bij de koning. Maar wie krijgt nadien de hoofdrol? Mag De Wever een rondje draaien, zoals CD&V vraagt? Probeert de koning het via Koen Geens? Of zingt Magnette zijn paars-groene aria nog wat langer uit? De kans dat Gwendolyn Rutten maandag tot formateur wordt benoemd, is in ieder geval zeer klein.

Het hele weekend heeft Magnette nog - voornamelijk telefonische - contacten met de verschillende onderhandelaars om zijn nota te finaliseren. De grote vraag: krijgt hij de komende uren genoeg signalen dat zijn nota een voldoende basis is voor échte regeringsonderhandelingen? Zo ja, dan is het tijd voor een nieuwe fase in de slakkengang naar een nieuwe federale regering. Alleen: daar ziet het niet naar uit.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis