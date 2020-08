Exclusief voor abonnees ANALYSE. Terwijl de animo voor verkiezingen groeit moet Egbert Lachaert nog twee hordes over Ann De Boeck

28 augustus 2020

18u47

Bron: De Morgen 6 Kan Egbert Lachaert (Open Vld) nieuwe verkiezingen vermijden? Van de koning krijgt hij nog een week om een Vivaldi-coalitie te vormen, maar de socialisten houden hem het mes op de keel.

Lachaert kreeg vrijdagmiddag een verlenging van zijn koninklijke opdracht. Ten laatste op 4 september verwacht de koning hem opnieuw op het paleis voor een verslag. De bedoeling is dat de Open Vld-voorzitter zo snel mogelijk een doorbraak forceert in de formatie. Hij mikt op een Vivaldi-coalitie, met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten. “Er is nog inhoudelijk werk aan het project, maar de goede wil is er om vooruit te gaan”, zegt Lachaert.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen