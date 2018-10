ANALYSE. Met de hakken over de Schelde. De Wever triomfeert, maar moet mogelijk naar links kijken Dieter Dujardin

14 oktober 2018

22u58 2 ‘Six more years’. Bart De Wever (N-VA) blijft de onbetwiste koning van Antwerpen. Daarover is geen enkele twijfel meer mogelijk. Maar met slechts één zetel op overschot is een nieuwe centrumrechtse meerderheid zeer moeilijk werkbaar. Mogelijk moet De Wever de hand reiken naar de socialisten -een horrorscenario.

De onoverwinnelijkheid van ‘de grote leider’: die stond zondag op het spel in de Scheldestad. Sinds 2004 hadden De Wever en zijn N-VA werkelijk geen verkiezing meer verloren, maar de peilingen beloofden weinig goeds. Daarin flirtte de N-VA met de psychologische grens van 30%, waardoor er een risico bestond dat De Wever niet langer ‘incontournable’ was. Maar zoals zo vaak toonde de burgemeester-partijvoorzitter zich een uitstekende ‘finisher’. De laatste dagen van de campagne gooide hij zijn hele trucendoos in de strijd, en mét succes. Met meer dan 35% zet De Wever opnieuw een verbluffende score neer in de grootste stad van Vlaanderen, hooguit 2% minder dan zes jaar geleden.

