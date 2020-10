Exclusief voor abonnees ANALYSE. Hoe we met open ogen in de val van de tweede golf liepen Erwin Verhoeven

12 oktober 2020

19u55 26 Maandenlang is er gewaarschuwd voor een tweede golf. Nu zijn we er. Het lijkt alsof we met open ogen in de val gelopen zijn. Onze reporter Erwin Verhoeven maakt de analyse van hoe het zover kunnen komen is.

Dinsdag 21 juli, nationale feestdag en Antwerpen staat in brand. Aan het eind van een gesprek dat ik met Geert Molenberghs heb over de situatie in de stad, laat die zich ontvallen: “Weet u wat een groot gevaar zou zijn? Dat we het nu wonder boven wonder nog in orde krijgen — al hoop ik dat natuurlijk ten zeerste — en dan besluiten: ‘Zie je, het lukt ons wel allemaal. Nu kunnen we ons nog wat meer permitteren.’ Want dan zijn we wéér vertrokken. Als we het nu onder controle krijgen, zijn we door het oog van de naald gekropen. Zo simpel is het. Dan mogen we in het najaar zeker niet te gulzig zijn.”

‘Vals alarm’

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen