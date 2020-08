Exclusief voor abonnees

ANALYSE. "Het is wachten op CD&V, maar die zit in een zetel: Lachaert dreigt zijn eigen mislukking te organiseren”

Tommy Thijs

28 augustus 2020

13u25

6

De koning heeft de opdracht van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert verlengd tot 4 september. Het is vooral wachten op CD&V, dat nog geen duidelijke keuze heeft gemaakt of het meegaat in het Vivaldi-scenario. Maar gek genoeg heeft Lachaert CD&V zelf in een zetel gezet om niet te hoeven kiezen, zegt onze politieke analist Carl Devos.