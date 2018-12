Analyse: de rode lijn van N-VA ligt nu in New York N-VA blijft in regering, maar crisis woedt verder Dieter Dujardin

05 december 2018

16u50 33 De N-VA wil niet zelf de stekker uit de regering trekken. Dat Michel op basis van een parlementaire wisselmeerderheid naar Marrakesh trekt, is plots geen probleem meer, “want dat bindt de regering niet.” De rode lijn is nu verlegd naar de VN-top van New York op 19 december waar er wél moet gestemd worden over het migratiepact. De crisis woedt dus verder, een val van de regering is vooral uitgesteld.

“We stappen niet uit de regering, ze gaan ons eruit moeten duwen.” Dat is de conclusie die dinsdagavond uit het spoedberaad kwam bij de N-VA-top. Dat premier Michel aankondigde dat hij zondag op basis van een parlementaire meerderheid naar de VN-top in Marrakesh trekt waar het VN-migratiepact boven de doopvont wordt gehouden, is plots geen reden meer om eruit te stappen. Nochtans had fractieleider Peter De Roover (N-VA) eerder verklaard dat er een “rode lijn” overschreden werd als er een wisselmeerderheid op de been zou worden gebracht. En maandag zei voorzitter De Wever nog dat N-VA “geen regering steunt die naar Marrakesh trekt”.

Wisselmeerderheid

Die wisselmeerderheid komt er nu wel degelijk. Zopas werd tussen de meerderheidspartijen MR, Open Vld en CD&V en de oppositiepartijen een deal gesloten over een resolutie van Groen, Ecolo en cdH die de regering oproept om het VN-migratiepact aan te nemen, mét een aanvullende nota die het pact juridisch neutraliseert. Maar N-VA legt zich daar nu bij neer en blijft in de regering zitten. Het bochtenwerk dat fractieleider Peter De Roover daarvoor moet maken, oogt behoorlijk indrukwekkend. De Roover maakt er nu een puur juridische discussie van, op basis van een interpretatie van de grondwet. Als Michel naar Marrakesh trekt met een akkoord van het parlement, bindt dat de regering niet, zegt hij. Grondwetspecialisten betwisten dat. “Als men het standpunt van de Kamer wil gaan vertolken, moet Siegfried Bracke gaan. Michel is de regering”, stelde Kamerlid en professor Hendrik Vuye gisteren. Maar de bocht wordt wel mogelijk gemaakt doordat premier Michel in zijn communicatie van dinsdag zelf een opening liet. Hij kondigde namelijk niet aan dat hij niet het standpunt van de regering gaat meedelen in Marrakesh, maar wel dat van het parlement. Op die top van Marrakesh wordt ook niks goedgekeurd, het is eerder een ceremoniële plechtigheid. De rode lijn van N-VA is nu opgeschoven naar de VN-conferentie van New York op 19 december, waar er wél moet gestemd worden. En dat kan voor N-VA nog altijd niet, omdat er geen eensgezindheid is binnen de regering. “Wil Michel daar toch voor stemmen, dan duwt hij ons eruit”, klinkt het bij N-VA.

Zwarte piet

Het bochtenwerk heeft een duidelijke reden: de partij wil absoluut niet in beeld komen als de partij die nu de stekker uit de regering trekt. Want dan krijgen zij de zwarte piet en de ervaring leert dat de dader meestal electoraal wordt afgestraft. N-VA wil ook gewoon in de regering blijven, wordt benadrukt. “Er is genoeg werk om verder te doen. Wij vinden dit nog altijd een goede regering”, aldus De Roover.

De regeringscrisis is dus met andere woorden nog niet weg. De andere regeringspartijen vinden namelijk dat Michel wél perfect naar New York kan om namens België ‘ja’ te stemmen voor het pact. “De premier kan dat doen op basis van zijn eerdere verklaringen in New York”, aldus een regeringsbron. “Niks van”, zegt De Roover. “Er is geen beslissing in de ministerraad waarop die verklaringen gebaseerd waren.” Dat is niet nodig, zeggen de andere regeringsbronnen. “Er was een groen licht van de betrokken kabinetten, ook dat van Theo Francken (N-VA).”

Conclusie: deze kwestie komt terug op het bord van de premier. Alleen al omdat het bochtenwerk van N-VA politiek lastig ligt. De indruk zou kunnen ontstaan dat de excellenties van de partij hun postje belangrijker vinden dan hun principes. En dat is niet zo, klinkt het in alle gelederen. “We zijn ervan overtuigd dat een brede groep in de bevolking het belang ervan ten volle onderschrijft”, aldus De Roover.

Symbolisch

Toch blijft de hele discussie heel erg symbolisch. Of de N-VA nu voet bij stuk blijft houden of niet, of de regering nu valt of niet, of ze ze stemt in New York of niet: het pact van Marrakesh is niet bindend en het komt er sowieso. Het is niet zo dat de interpretatie van het pact door Europese rechters stopt aan de landsgrenzen van België. “Dat zou pas het geval zijn als we uit de Verenigde Naties stappen”, klinkt het in de regering.