ANALYSE. De opgestoken middelvinger van de kiezer die niet te relativeren valt

Het is dat we het in de titel graag netjes houden, anders hadden we het resultaat van onze driemaandelijkse Grote Peiling hier omschreven als —copyright Flip Kowlier —. Nu houden we het op een opgestoken middelvinger. Dat klinkt beleefder, maar het gebaar is er niet minder heftig om en het signaal valt onmogelijk te negeren, zelfs niet te relativeren.