Exclusief voor abonnees

ANALYSE. De koning is gevoelig voor de gedachte dat een federale formatie zonder hem kan

Carl Devos

25 juli 2020

07u19

1

N-VA en PS kunnen in discretie aan hun grote coalitie bouwen - onder meer omdat de heropflakkering van corona terecht alle aandacht vraagt. Dat het staatshoofd beide voorzitters met een formele opdracht het veld instuurde, opent optimisme. Het paleis werd de voorbije maanden door verschillende spelers over elke formatiestap geïnformeerd. En het stuurt geen opdrachthouders van dit niveau het pad op zonder kans op slagen. Daarmee liet het paleis ook de drie koningen weten dat er maar één koning is, de enige aan wie gerapporteerd wordt en die opdrachten geeft. Het staatshoofd is gevoelig voor de gedachte dat een federale formatie zonder hem kan.