ANALYSE. CD&V wil marktleider blijven, maar voelt de hete adem van N-VA in de nek TT

02 oktober 2018

10u00

Bron: Belga 0 De grootste blijven. Dat is kort samengevat de ambitie van CD&V bij de lokale verkiezingen van oktober. De Vlaamse christendemocraten leveren vandaag een derde van de burgemeesters en maken deel uit van twee derde van de schepencolleges, en willen dat de komende zes jaar liefst zo houden. Met N-VA ligt een stevig uit de kluiten gewassen kaper op de kust.

CD&V is van oudsher een partij met een sterke lokale verankering. Dat was de voorbije lokale legislatuur niet anders. Met 137 burgemeesters en schepenen in 217 gemeenten is CD&V lokaal marktleider. En partijvoorzitter Wouter Beke wil dat ook zo houden. Het mag voor de 'tsjeven' zelfs wat meer zijn. Ook op plaatsen waar zijn partij nu op de oppositiebanken zit, wil Beke vanaf volgend jaar mee de lijnen uitzetten.

Vanzelfsprekend is die ambitie allerminst. Tijdens de voorafgaande legislatuur was nog meer dan de helft van de 308 Vlaamse burgemeesters lid van CD&V, al speelden toen nog de populariteit van Yves Leterme en de kartelformule met N-VA mee. Bovendien steekt N-VA de christendemocraten ook in de steden en gemeenten naar de kroon. En dat terwijl N-VA in de peiling de concurrentie mijlenver achter zich laat.

Levenskwaliteit

Beke gelooft echter dat nationale thema's - lees: migratie en identiteit, waar N-VA sterk op inzet - geen grote rol hoeven te spelen in de lokale campagne. Zijn partij kiest dan ook voor levenskwaliteit als centraal thema, met mobiliteit, de strijd tegen leegstand en zwerfvuil en samenhorigheid als concrete invulling. Niet minder dan 1 miljoen huisbezoeken stelde CD&V voorop om de desiderata van 'de mensen' te leren kennen, maar vooral toch om zich eens 'te presenteren' aan de kiezer.

Wat met Antwerpen en Gent?

Dat de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen amper een half jaar na de lokale verkiezingen volgen, kan van die lokale clash een interessante voorafname maken. In die optiek wordt met argusogen gekeken naar hoe vicepremier Kris Peeters het er in Antwerpen vanaf zal brengen in de strijd tegen N-VA-voorzitter en burgemeester Bart De Wever. Beter dan de vijf zetels uit 2012 is een minimum minimorum. Voor een federale vicepremier met de exposure van Peeters mag de lat wat hoger liggen.

Een andere stad die met veel aandacht gaat lopen, is Gent. De grote vraag is of sp.a het vertrek van de populaire burgemeester Daniel Termont kan opvangen en samen met de groenen kan voortbesturen. Coalitiepartner Open Vld heeft met Mathias De Clercq een eerste schepen met burgemeestersambities en ook N-VA wil maar wat graag de macht van het linkse kartel breken. De aanloop naar de stembusslag verliep allerminst van een leien dakje voor verschillende partijen. CD&V zelf zag lijsttrekker en Kamerlid Sarah Claerhout afhaken en schuift Mieke Van Hecke - de vroegere topvrouw van het katholiek onderwijs - naar voren als kopvrouw.

Morgen: Blijft sp.a overeind in de centrumsteden? - Open Vld wil meer blauw in de steden

Lees ook: N-VA wil van 14 oktober springplank naar 2019 maken