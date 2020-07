Exclusief voor abonnees

ANALYSE. “Alles hangt af van dé vraag van de voorbije 419 dagen: kunnen PS en N-VA samen besturen?”

Carl Devos

18 juli 2020

Het parlementaire jaar is afgesloten, de Kamer gaat anderhalve maand, te lang, met vakantie. Het was een vreselijk jaar. Enkel de vorming van een volwaardige regering kan vermijden dat ook het nieuwe politieke jaar weer fout loopt. Hoewel de omschrijving plat gebruikt is, mag de afgelopen week wat de formatie betreft ‘cruciaal’ genoemd worden. Niet zozeer door het uitstel van de versoepeling van de abortuswet. Dat uitstel maakt een minder offensieve versoepeling mogelijk, met meer evenwicht en draagvlak. Deze week was cruciaal omdat de PS terug aan boord kwam. Dinsdag maakte voorzitter Paul Magnette de opening. Om verschillende redenen.