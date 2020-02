Amper Waalse interesse voor VDAB-cursus Nederlands: 21 aanmeldingen in twee jaar tijd TT

22 februari 2020

06u52

Bron: Belga 0 De voorbije twee jaar hebben amper 21 Waalse werkzoekenden een cursus Nederlands gevolgd bij de VDAB. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) op een vraag van Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA).

Terwijl Vlaanderen een historisch lage werkloosheidsgraad van 3,5 procent kent, ligt dat cijfer in Wallonië (7 procent) en Brussel (12,6 procent) een stuk hoger. Dat er zo weinig Waalse werkzoekenden deelnemen aan de VDAB-taalcursussen is daarom "teleurstellend", meent Ronse.

Ronse vernam ook dat de Forem, de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst, op vandaag geen informatie doorgeeft aan haar Vlaamse partner VDAB over het aantal Waalse werkzoekenden die ze doorstuurt naar Vlaamse vacatures. "Transparantie over geleverde inspanningen lijkt me een must gelet op de context waarin we verkeren: hoge werkloosheid in Wallonië en Brussel tegenover arbeidskrapte in Vlaanderen", aldus Ronse.



De N-VA-politicus dringt er bij minister Crevits op aan nieuwe overeenkomst met Forem en (het Brusselse) Actiris te onderhandelen waarbij de problematiek van het lage aantal cursisten en kwestie van de gebrekkige transparantie worden aangepakt. Zelf vraagt hij ook een hoorzitting met alle actoren in het Vlaams Parlement.

