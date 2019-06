Amper vier priesterwijdingen gepland in 2019 kv

21 juni 2019

17u42

Bron: Belga 0 In heel België zijn er dit jaar slechts vier priesterwijdingen gepland, tegenover acht in 2018. Komende twee weekends zijn er drie wijdingen in de bisdommen Namen en Luik, een vierde volgt begin september in het bisdom Brugge. Dat werd vandaag vernomen bij de Belgische bisschoppenconferentie.

De bisschop van Namen, Rémy Vancottem, zal zondag twee nieuwe priesters wijden. Het zijn de laatste wijdingen voor Vancottem voor hij op emeritaat gaat. In het bisdom Luik is volgende week zondag een priesterwijding gepland in de Sint-Pauluskathedraal.

Het aantal priesterwijdingen halveert dus tot vier. In 2017 waren het er zes, in 2016 drie en in 2015 tien.