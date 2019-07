Amper twintig en voorlopig rijbewijs, maar wel al zware voet: 98 km/h in zone 30

JHM - LDO - LSI

05 juli 2019

11u21 4 Deze week in de politierechtbank Een Ronsenaar (20) met een voorlopig rijbewijs is met liefst 98 km per uur geflitst in een zone 30 in Oudenaarde. “Ik was te laat”, verklaarde hij in de rechtbank. In Veurne had een jongeman een opmerkelijke uitleg voor de rechter voor zijn vluchtmisdrijf: “Het was oudejaar, ik moest gaan feesten”. Een jonge vrouw (19) heeft nog nooit een rijbewijs behaald, maar is nu al definitief rijongeschikt verklaard. Ze zwalpte in Diksmuide over de weg en reed onder invloed van cannabis en/of speed. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

De Stationsstraat in Oudenaarde is een zone dertig, maar een twintigjarige Ronsenaar vindt dat kennelijk niet belangrijk. Hij reed 98 kilometer per uur omdat hij naar eigen zeggen te laat was. Een dag later werd hij nog eens geflitst: toen reed hij zestig kilometer per uur in de Hoogstraat, waar hij ook maar dertig mocht. De overtredingen van de jonge Ronsenaar zijn niet min, zeker niet nu blijkt dat hij op het moment van de feiten met een voorlopig rijbewijs reed. De politierechter wijst de jongeman op de gevaren van zijn rijgedrag. “Ik hoop dan ook dat het hierbij blijft. Het was pure stoerdoenerij. Ik zie zelfs dat uw fanclub meegekomen is naar de rechtbank.”

De politierechter legt de twintiger een boete van 800 euro en een rijverbod van drie maanden op. Hij moet ook slagen in een theoretisch en praktisch rijexamen en een psychologisch en geneeskundig onderzoek als hij opnieuw met de auto wil rijden. De jongeman verliet de rechtszaal met de glimlach. (LDO)

Jongeman tegen rechter: “Het was oudejaar, ik moest gaan feesten”

Een jongeman die in Veurne vluchtmisdrijf pleegde na enkele verkeersborden te hebben aangereden, had een opmerkelijke uitleg voor de rechter:

M.L., een jongeman uit Alveringem in West-Vlaanderen, pleegde op oudejaarsnacht vluchtmisdrijf nadat hij in Veurne enkele verkeersborden had aangereden. Omdat zijn nummerplaat ter plaatse was blijven liggen, kon de politie hem ‘s anderendaags opsporen. Hij legde een negatieve ademtest af, maar volgens de politierechter is het duidelijk dat hij wél had gedronken die avond. “Neen, de avond moest nog beginnen”, sprak M.L. “En waarom ik niet ter plaatse bleef? Sorry, maar ik moest gaan feesten. Ik belde mijn moeder maar die nam niet op en dus vertrok ik.” De politierechter kon er niet om lachen. De man kreeg drie maanden cel met uitstel, 6.400 euro boete waarvan 1.600 euro effectief en 135 dagen rijverbod. Hij kreeg ook de vier proeven opgelegd (theoretisch en praktisch examen, medisch en psychologisch onderzoek). (JHM)

Meisje (19) rijongeschikt nog voor ze rijbewijs heeft gehaald

Een 19-jarig jonge vrouw uit Roeselare is door de politierechter in Veurne definitief rijongeschikt verklaard nog voor ze ooit een rijbewijs heeft gehaald. Op 14 februari zette een politiecombi S.K. in Diksmuide aan de kant. Het meisje werd opgemerkt door haar rijstijl, die op zijn zachtst gezegd niet zo fameus was.



Bleek dat S.K. geen rijbewijs had én bovendien rondreed onder invloed van cannabis en/of speed. Ze verklaarde al sinds haar 14de minstens vijf joints per dag te roken. “Een vriend die net was opgepakt had haar opgebeld. Hij vroeg haar zijn wagen op te halen. Omdat ze vond dat ze wel ‘een beetje kon rijden’ deed ze dat maar”, aldus haar advocaat. S.K. moet een werkstraf van 150 uur vervullen. Ze kreeg ook 90 dagen rijverbod, die ze moet uitzweten mocht ze ooit toch toegelaten worden op de weg. (JHM)

Met 173 km/u op A19: “Gehaast voor jaarmis overleden schoonmoeder”

Een 44-jarige automobilist die op 17 juni 2018 langs de A19 in Wervik met 173 km/u geflitst kon worden, kreeg van de politierechter een boete van 400 euro en een rijverbod van 15 dagen.

“Hij dreigde te laat te komen op de jaarmis voor zijn overleden schoonmoeder”, probeerde zijn advocaat nog wat begrip bij de politierechte te kweken. Dat lukte maar gedeeltelijk, vooral omdat Pascal D. al drie eerdere veroordelingen door een politierechtbank opliep. Op de vraag om het rijverbod enkel tijdens het weekend op te leggen, ging de politierechter niet in. (LSI)

Geldkoerier vergeet postzak en rept zich terug met 131 per uur

Een 32-jarige ex-geldkoerier van banken heeft zich voor de politierechter in Veurne moeten verantwoorden wegens een zware verkeersovertreding. De man werd op 25 oktober vorig jaar betrapt toen hij 131 kilometer per uur reed in zone 70 in Diksmuide. De procureur vroeg een strenge straf.



“Ik erken dat ik zo snel reed”, sprak A.V. “Ik was toen aan het werk als geldkoerier voor verschillende banken. Ik had die ochtend een levering van 15 postzakken gedaan in en bank in Brugge. Net voor ik wou beginnen aan mijn middagpauze, belde mijn verantwoordelijke me om te melden dat ik een postzak was vergeten. Die was in de tussenruimte van de bestelwagen gevallen. Ik moest onmiddellijk en zo snel mogelijk terugrijden. Je moet weten dat ik als koerier drie minuten per bank tijd krijg. Snel terugrijden was een vertraging van een uur en daar kon de verantwoordelijke niet mee lachen. Het interesseert hen niets of ik nu te snel rij of een ongeluk veroorzaak. Dat is ook de reden dat ik daarna ontslag heb genomen.” A.V. moet nu verplicht een verkeerscursus volgen. (JHM)

Boodschapper voor senioren onder invloed achter stuur

Een 57-jarige man uit Alveringem heeft zich gisteren bij de politierechter in Veurne moeten verantwoorden voor rijden onder invloed. Hij werd eind vorig jaar betrapt toen hij met 2.32 promille achter het stuur zat in de late middag.

“Het gaat om een man 57 die sinds enige tijd met pensioen is omdat hij zijn werk moest opgeven door een ziekte”, sprak zijn advocaat. “Om zijn dagen wat te vullen doet hij in zijn buurt wat boodschappen voor mensen die minder goed mobiel zijn. Dan drinkt hij af en toe een pintje bij hen. Het was op de terugweg daarvan dat hij betrapt werd door de politie.” De rechter legde hem een verkeerscursus op. (JHM)

Met 3,31 promille achter het stuur na Bierfeesten: “Mijn cliënt drinkt alleen in het weekend”

Een dertiger die na de Bierfeesten in Oudenaarde vorig jaar dacht dat hij nog naar huis kon rijden, heeft zich moeten verantwoorden in de politierechtbank van Oudenaarde. De man had 3,31 promille alcohol - een equivalent van zo’n 17 pinten - in zijn bloed en veroorzaakte een verkeersongeval.



Een deskundige heeft de beklaagde ondertussen onderzocht en concludeert dat hij een alcoholprobleem heeft. Dat maakt hem ongeschikt om nog met een wagen te rijden. Zijn advocate weerlegt die bewering.

“Mijn cliënt is absoluut geen alcoholverslaafde. Hij drinkt enkel in het weekend, want in de week is hij hard aan het werk en moet hij veel kilometers afleggen. De haartest van de deskundige is volgens ons vertekend omdat hij haargel gebruikt. Daar zit ook alcohol in, wat de waarden kan beïnvloeden. Bovendien was hij kort voor de analyse op skivakantie geweest en daar heeft hij wel veel alcohol gedronken tijdens de après-ski. Uiteraard moest hij toen niet met de wagen rijden.”



De advocate stelt voor om haar cliënt een rijverbod op te leggen tijdens het weekend, omdat de overtreding vorig jaar in het weekend is gebeurd en hij enkel dan alcohol nuttigt. De politierechter gaat daar voorlopig niet op in. De rechter wil eerst meer garanties dat de man geen alcoholprobleem heeft. Ze stelt de zaak uit naar eind augustus, maar in tussentijd mag de dertiger niet meer met de wagen rijden. “Volgens de deskundige bent u vandaag ongeschikt om te rijden, dus u mag uw rijbewijs meteen gaan afgeven bij de stad.” (LDO)