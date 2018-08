Amper nog kamers vrij aan de kust FT

04 augustus 2018

07u06

Bron: Eigen berichtgeving 0

Wie de komende drie, vier dagen nog een hotelkamer of appartementje wil huren aan de kust, is eraan voor de moeite. Uit een kleine belronde naar de verschillende badplaatsen blijkt dat er zo goed als nergens nog een plekje vrij is. Ook in de rest van de maand augustus wordt het zoeken naar een kamer - zeker in de weekends. In Blankenberge hebben ze tijdens de week nog wel enkele gaatjes, maar ook die kamers vliegen sneller dan verwacht de deur uit. "Je bent dus het best niet te kieskeurig", klinkt het op de toeristische dienst van Blankenberge. "Deze zomer is beduidend drukker dan anders. Dat merkten we al tijdens de eerste hittegolf. Toen haalden we een bezetting van 100% en dat is uitzonderlijk." In Oostende verwachten ze al zeker tot half augustus een bezettingsgraad van 95%. De hotels in de Koningin der Badsteden doen het zo al zeker 8% beter dan vorig jaar.