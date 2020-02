Exclusief voor abonnees

Amper nog bakstenen op Batibouw. Hierom laten baksteenfabrikanten bouwbeurs links liggen



06 februari 2020

Voor het eerst in 60 jaar zal er van onze vier grootste fabrikanten niet één baksteen op Batibouw te bespeuren vallen. Bouwers en verbouwers laten de keuze van de producent over aan de bouwprofessionals, en die sturen almaar meer hun kat naar de bouwbeurs. Liever dan nog vele honderduizenden euro’s aan beurskosten te spenderen, zetten we in op eigen showrooms en events, aldus de fabrikanten.