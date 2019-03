Amper negen Vlaamse ziekenhuizen hebben vrouwelijke directeur kg

08 maart 2019

14u17

Bron: Belga 0 Ook in de ziekenhuizen zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. Dat blijkt uit een doorlichting van Artsenkrant en Le journal du Médecin naar aanleiding van de internationale vrouwendag. Van de 53 Vlaamse ziekenhuizen worden er negen door een vrouw geleid, of 17 procent, terwijl van de bestuursleden een derde vrouwelijk is. "De geneeskunde vervrouwelijkt, maar (nog) niet aan de top", klinkt het.

Artsenkrant lichtte het management van 53 algemene en universitaire ziekenhuizen door, Le journal des Médecins deed hetzelfde voor 36 Franstalige ziekenhuizen.



In het hele land bestaat 28 procent van de raad van bestuur van ziekenhuizen uit vrouwen. Twee van de 53 Vlaamse ziekenhuizen hebben echter geen enkel vrouwelijk bestuurslid. Aan Franstalige zijde heeft één ziekenhuis geen enkele vrouw in zijn raad van bestuur.

HR

HR-directeurs zijn over het algemeen vrouwen. "Ietwat verrassend is dat verpleegkundig directeurs in Vlaamse ziekenhuizen het vaakst mannen (60 procent) zijn. De financiën van het ziekenhuis zijn in beide landsgedeelten doorgaans in handen van mannen", klinkt het.

Medische raad

Een gelijkaardige verhouding wordt tot slot ook duidelijk in de medische raad van ziekenhuizen, een raad van artsen die mee kunnen beslissen over de activiteiten van het ziekenhuis.



Een kwart van de leden van de medische raad in Vlaanderen is vrouwelijk, in de Franstalige ziekenhuizen is dat een derde. Drie Vlaamse ziekenhuizen hebben echter geen enkele vrouw in hun medische raad. Over de taalgrens telt elke medische raad minstens één vrouwelijke arts.

