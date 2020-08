Amper helft 'rode reizigers' laat zich testen na terugkeer uit coronagebied RL

25 augustus 2020

05u01

Bron: Belga 0 Ruim 300.000 Belgen moesten in quarantaine na een reis. Dat schrijft De Standaard. Wie uit rood gebied komt, laat zich echter nog te weinig testen. Daarnaast constateerde VTM Nieuws maandag al dat Belgische toeristen code rood omzeilen door via buitenlandse luchthavens op vakantie te vertrekken .

Sinds eind juli moet wie minstens 48 uur in het buitenland is geweest bij terugkeer een 'passenger ­location form' invullen. Bij een rood reisgebied zijn een coronatest en quarantaine verplicht, bij oranje worden die aanbevolen.

Twee procent van de tests van personen die in een rode zone zijn geweest, levert een positief resultaat op. Maar volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid laten nog te weinig terugkeerders zich testen: ongeveer twee op de drie in Vlaanderen, voor heel België is het amper de helft.

Tussen 28 juli en maandag werden 1.035.688 passenger location-formulieren opgestuurd, blijkt nog uit cijfers van het Interfederaal Comité Testing & Tracing. Daarvan waren er 42.314 van reizigers uit rood gebied en 260.742 uit oranje gebied. Hoeveel mensen ook werkelijk in quarantaine zijn gegaan, is niet geweten.

