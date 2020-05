Amper GAS-boetes voor corona-overtreders, 36.000 pv’s uitgedeeld jv

09 mei 2020

06u39

Bron: belga 0 Amper een tiental steden en gemeenten - waaronder Aalst, Antwerpen, Sint-Niklaas en Mechelen maar ook Aalter, de thuisbasis van minister Pieter De Crem (CD&V) - maakt gebruik van de mogelijkheid om inbreuken op de coronamaatregelen met een GAS-boete te sanctioneren. In de meeste gebeurt de handhaving dus via de politie en het parket. Dat bericht Het Nieuwsblad. Er zijn in ons land al 36.000 processen-verbaal uitgedeeld wegens inbreuken tegen de coronaregels, berichten de kranten van Sudpresse dan weer.

"De meeste gemeenten zijn gewoon tevreden met het systeem van de onmiddellijke gerechtelijke inning", verklaart Nathalie Debast van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) het lage aantal GAS-boetes. Al speelt het feit dat de GAS-regeling voor corona het niet mogelijk maakt om minderjarigen te sanctioneren, wellicht ook mee. Nochtans kunnen de gemeenten via GAS-boetes zelf de touwtjes in handen houden en de sanctionering opvolgen, terwijl de geïnde bedragen niet naar het federale niveau maar naar de gemeentekas vloeien.

Onnodige verplaatsingen en samenscholingen blijken de voornaamste inbreuken. Ook intrafamiliaal geweld zou meer gerapporteerd worden. Er waren aanvankelijk meer sancties voor afvalverbranding en sluikstorten, maar dat cijfer is weer gedaald sinds de containerparken weer open zijn.

Van de 36.000 uitgedeelde pv’s is in 24.000 zaken al een beslissing genomen. Drie op de vier krijgt een voorstel tot minnelijke schikking, die 250 euro bedraagt voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een deel van de overige 25 procent moet voor de correctionele rechtbank verschijnen omdat er andere inbreuken vastgesteld zijn. Maar het overgrote deel zou niet vervolgd worden wegens technische problemen of pv’s die onvoldoende duidelijk waren.