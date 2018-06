Amper één kilometer tussen gerechtsgebouw en Gentse gevangenis, maar gedetineerden raken niet op proces door staking Sam Ooghe

20 juni 2018

10u21

Bron: Eigen berichtgeving 7 De stakingen in de gevangenissen hebben ook gevolgen voor de rechtsgang. De getedineerden uit de Gentse gevangenis raken niet op hun proces.

Tussen het nieuwe gerechtsgebouw en de Gentse gevangenis ligt nauwelijks een kilometer. Toch is er niet voldoende personeel om de aangehouden personen over te brengen. Hun zaken worden uitgesteld tot 19 september en later.

De gevangenen moeten dus drie maanden langer wachten in hun cel tot hun zaak behandeld of ingeleid wordt. De gevangenen kunnen wel vertegenwoordigd worden door hun advocaat.

De gevangenen die uit Beveren moeten overkomen, raken er wel. "Daar zijn er blijkbaar minder stakingsvibes", verwoordde rechter Bruno Stockman het.