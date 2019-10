Amper een derde van boetes wordt geïnd SPS

25 oktober 2019

14u13

Bron: Belga 2 De Staat schiet nog altijd tekort in de uitvoering van de boetes die hoven en rechtbanken uitspreken. Dat concludeert het Rekenhof in een nieuw rapport. Amper een derde van de boetes wordt effectief geïnd. Ondanks drie jaar vertraging beantwoordt de nieuwe software die voor een betere opvolging moest zorgen niet aan de verwachtingen. En er is geen oplossing aangebracht voor het feit dat de vervangende straffen niet worden uitgevoerd.

Bij een veroordeling tot een geldboete koppelt de rechtbank een vervangende straf (een gevangenisstraf of een rijverbod) aan die boete. De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën moet voor het parket die boetes innen. Als dat niet kan, past het parket de vervangende staf toe.

Maar de uitvoering van de penale boetes is al lang een pijnpunt. Na drie eerdere audits - de laatste in 2014 - werkten de ministers van Justitie en Financiën een gemeenschappelijk actieplan uit dat voor verbetering moest zorgen. De resultaten hiervan blijven echter uit: volgens de bedragen meegedeeld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën had de Staat van de 454,7 miljoen euro aan penale boeten die in 2017 werden uitgesproken, amper 157 miljoen euro (of 34,5%) ingevorderd op 1 december 2018.

Informatica

Volgens het Rekenhof bepaalt het actieplan “geen termijn voor de uitvoering ervan, noch welke middelen daarvoor nodig zijn, waaronder de IT-investeringen”. “De geplande rapportering over de uitvoering van het actieplan is er niet en de beschikbare gegevens worden niet gebruikt om de uitvoering van de penale boeten te verbeteren.” In 2017 bracht het Openbaar Ministerie het volledige proces in kaart. Daarin werden mogelijke verbeteringen opgenomen, maar die zijn nog niet uitgevoerd.

Bij Justitie loopt het mis op het vlak van informatica. Het nieuwe IT-systeem Mach moest er op termijn voor zorgen dat alle vonnissen werden overgezonden en de termijnen konden worden opgevolgd. De uitrol van dat systeem liep drie jaar vertraging op en werd pas eind 2018 voltooid. Het Rekenhof bezocht drie arrondissementen (Gent, Luik en Charleroi) en stelde vast dat de uitvoering er nog steeds op manuele verrichtingen steunt. Mach bevat geen herinneringen of automatische controles en werd niet aangepast aan de behoeften van de rechtbanken van eerste aanleg. “In zijn huidige vorm beantwoordt de software niet aan de verwachtingen”, stelt het Rekenhof.

Deurwaarder

De FOD Financiën heeft zijn organisatie wel geoptimaliseerd en er zijn dus verbeteringen op het vlak van invorderingen. Maar de instructies aan de personeelsleden werken volgens het Rekenhof de inschakeling van een deurwaarder in de hand en dat kost meer geld dan een invordering via fiscale compensatie of vereenvoudigd derdenbeslag. Voor 2017 liepen de deurwaarderskosten op tot 9 miljoen euro, ten opzichte van 5,4 miljoen euro aan geïnde boetes.

Wat de uitvoering van vervangende straffen betreft, werd geen vooruitgang vastgesteld. De softwareprogramma’s van de FOD Financiën en Justitie blijven incompatibel. Dat vervangende straffen niet worden uitgevoerd “doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van justitie”, zegt het Rekenhof.

In zijn aanbevelingen zegt het Rekenhof dat er een nieuw actieplan moet komen waarin een uitvoeringskalender én de vereiste middelen (onder meer voor ICT) worden vastgelegd.

De minister van Financiën antwoordde dat hij zijn administratie vraagt de aan te brengen verbeteringen te bekijken. Het Rekenhof zegt geen antwoord van de minister van Justitie te hebben ontvangen.