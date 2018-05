Amper één dag na Pride Parade in Brussel: "Drie mannen aangevallen door vijftiental jongeren" HA

21 mei 2018

19u34

Bron: Bruzz 0 Amper één dag na de Pride Parade heeft in Brussel een nieuw geval van homofoob geweld plaatsgevonden. Drie mannen werden in de Anderlechtsesteenweg aangevallen door een vijftiental jongeren, meldt Bruzz.

Volgens de lokale nieuwswebsite werd het drietal uitgescholden en achtervolgd door de jongeren en kreeg het ook schoppen en slagen te verduren. De agressors waren volgens ooggetuigen jongeren van amper een jaar of vijftien. Een getuige meldde dat oudere buurtbewoners uit omliggende winkels de jongeren nog probeerden tegen te houden. De slachtoffers waren een expat en twee Brusselaars.

De politie bevestigde aan Bruzz dat ze gisteren is tussengekomen voor een haatmisdrijf, een algemene term waaronder ook homofoob geweld valt. "We hebben drie getuigen en drie slachtoffers die lichtgewond raakten", vertelde de woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene aan Bruzz. De daders sloegen op de vlucht. De zaak is in handen van het Brusselse parket, aldus nog de lokale nieuwswebsite.