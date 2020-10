Amper coronabesmettingen in fitnessclubs volgens sector ANA

04 oktober 2020

12u48

Bron: BELGA 6 In de Belgische fitnessclubs zijn er per 100.000 bezoeken slechts 0,32 positieve gevallen van COVID-19 vastgesteld sinds de heropening van de clubs in juni. Dat meldt de sector zondag op basis van een bevraging. De cijfers zijn volgens de sector bovendien in lijn met de resultaten van onderzoeken wereldwijd.

Aan de Belgische bevraging hebben 458 fitnessclubs meegewerkt. In totaliteit werden, sinds de heropening van de clubs in juni, slechts 68 positieve coronagevallen geregistreerd bij meer dan 700.000 fitnessbeoefenaars die regelmatig deze clubs bezoeken. Dat is dus maar 0,0097 procent van de bezoekers.

Dat er zo weinig besmettingen zijn en geen enkele uitbraak of cluster werd geregistreerd is volgens Eric Vandenabeele, directeur van de Belgische beroepsvereniging Fitness.be, het resultaat van een gezamenlijke inspanning van clubs, professionals en beoefenaars.

Volgens de sector werken de fitnessclubs met software die het makkelijk maakt data van hun bezoekers bij te houden en op te volgen. De voorbije drie maanden hebben slechts 9 bevraagde clubs te maken gehad met contact tracing, wat volgens Fitness.be het laag besmettingsrisico bevestigt.

Lees ook:

Terug naar de fitness? Personal trainer geeft tips om veilig indoor te sporten (+)