Amper coronabesmettingen bij jeugdactiviteiten in juli

31 juli 2020

10u12

Bron: Belga 2 In juli zijn er bij slechts 24 jeugdactiviteiten, zoals kampen, jeugdvakanties en speelpleinwerkingen, coronabesmettingen vastgesteld. Uiteindelijk werden er 33 (preventief) geannuleerd. Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) vrijdag bekendgemaakt.

De 24 jeugdactiviteiten waarop besmettingen zijn vastgesteld, vertegenwoordigen minder dan 0,2 procent van de zowat 13.000 kamp- of speelpleinwerkingen, jeugdvakanties of andere activiteiten die in juli werden georganiseerd. In drie vierde van de gevallen ging het om slechts één besmetting. "Zeer uitzonderlijk waren er meerdere besmettingen binnen de bubbels", luidt het. "In een enkel geval was er sprake van 27 besmettingen.”

Vertrouwen

Dalle blikt dan ook tevreden terug op de eerste maand van de jeugdwerkzomer. "De uitgewerkte protocollen binnen de jeugdsector bewijzen hun nut. Dankzij de enorme verantwoordelijkheidszin van meer dan 95.000 mensen van leiding, animatoren, en andere vrijwilligers kunnen de jeugdactiviteiten veilig georganiseerd worden. Dit schept het nodige vertrouwen voor de kampen en activiteiten in augustus", zegt de minister.

Strikte regels

Voor jeugdactiviteiten werden wegens de coronapandemie strikte regels uitgewerkt. Die mogen enkel plaatsvinden in bubbels van maximaal vijftig personen, inclusief leiding. Een kamp kan wel uit verschillende bubbels bestaan, maar die moeten zich onderling aan de afstandsregels houden. Daarnaast is er meer aandacht voor hygiëne, zijn er specifieke deelnamevoorwaarden en werd er een strikte noodprocedure uitgewerkt.

"Voor jeugdorganisaties brengen de maatregelen heel wat extra werk met zich mee. Het is bijzonder motiverend dat we vandaag kunnen zeggen dat die maatregelen vruchten afwerpen", reageert Eva Vereecke van het jeugdwerknetwerk De Ambrassade. "Dit schept vertrouwen bij de organisaties en bij de ouders.”

Ik heb de afgelopen weken heel wat kampen bezocht en kon met eigen ogen zien hoe verantwoordelijk onze jongeren en vrijwilligers deze activiteiten organiseren Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V)

Opvolgen

De Nationale Veiligheidsraad heeft begin deze week de coronamaatregelen weer wat verscherpt, maar voor de jeugdwerkregels wijzigt er niets, benadrukt Dalle. “Ik heb de afgelopen weken heel wat kampen bezocht en kon met eigen ogen zien hoe verantwoordelijk onze jongeren en vrijwilligers deze activiteiten organiseren", aldus de minister. "Zowel vanuit de politiek als bij de experten is het vertrouwen er dat ook in augustus alles veilig kan worden georganiseerd.”

Het blijft wel belangrijk om de regels zeer goed op te volgen, nu het aantal besmettingen in heel België en in het bijzonder de provincie Antwerpen weer stijgt.

“Het is heel belangrijk dat de organisaties in nauw contact staan met de lokale besturen over de organisatie van kampen. Zeker voor kampen die worden georganiseerd in Antwerpen, of voor jeugdorganisaties die vanuit Antwerpen ergens anders gaan logeren geldt: contacteer en bespreek jullie komst met de lokale overheid", zegt Dalle. "We willen absoluut vermijden dat kampen onnodig worden geannuleerd. Een goede communicatie en het strikt naleven van de voorschriften moeten dit verhinderen.”

