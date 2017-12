Amper bobcontroles op oudjaar: "Zelfs voor kleine controles zijn er te weinig agenten" FT

13u20

Bron: VTM Nieuws, belga 0 BELGA De kans dat u zondag en maandag moet blazen, is erg klein, klinkt het. U zal amper moet blazen tijdens het eindejaarsweekend. Dat meldt politievakbond VSOA aan VTM Nieuws. Reden: er zijn te weinig agenten. De meesten worden ingeschakeld om de verschillende nieuwjaarsevenementen in ons land te beveiligen.

In veel politiezones verandert de politie van tactiek: ze kiezen voor minder grote, georganiseerde alcoholcontroles maar trekken met mobiele politieploegen de baan op om bestuurders met vreemd rijgedrag uit het verkeer te halen. Grote politiecontroles blijken praktisch niet mogelijk, omdat de politiediensten werken volgens zondagsregime en er dus niet genoeg agenten aan het werk zijn.

De politievakbond kondigt vandaag aan dat er zelfs te weinig manschappen zullen zijn om kleine, doelgerichte controles te voeren. De federale wegpolitie zet tijdens de kerstvakantie nochtans vijftig extra agenten in, maar die moeten bijna allemaal naar Brussel, om er de verschillende nieuwjaarsactiviteiten te bewaken. Tijdens een belronde van VTM Nieuws hebben verschillende politiezones inderdaad gemeld dat ze geen grote controles zullen houden.

"Lachwekkend"

"Er worden 35 manschappen voorzien, enkel en alleen voor controles op de snelwegen", verdedigt de federale politie zich. "Dat wordt aangevuld met de interventieploegen die op dat moment tijd hebben." De lokale politiezones voeren hun eigen beleid.

"Vijfendertig agenten voor alle Belgische snelwegen, dat is lachwekkend", vindt Patrick Roijens van VSOA Politie. "Per controle zijn er drie à vier agenten nodig, dus maak de rekensom maar. Het is een druppel op een hete plaat. Om efficiënt te controleren in heel België zou je enkele honderden manschappen moeten hebben."

Andere prioriteiten

De lokale politiezones hebben tijdens de nieuwjaarsnacht andere prioriteiten, zegt Roijens. "De meeste zones zullen niemand specifiek toewijzen voor controles. Er is vuurwerk om middernacht en daarna zijn er wellicht incidenten met losgeslagen dieren, dronken mensen..."

Als het de regering menens is om het aantal dodelijke ongevallen aan te pakken moet er boter bij de vis en moet de pakkans omhoog, vindt de vakbond. "Het personeelstekort moet nu worden aangepakt, zodat er volgend jaar ernstig kan worden gecontroleerd."