Amper aanvragen voor extra coronakindergeld, minister lanceert oproep kv

23 augustus 2020

05u02

Bron: Belga 4 De Vlaamse regering heeft nog maar voor 6.500 kinderen een extra Covid-19-toeslag uitbetaald bovenop de gezinsbijslag, de vroegere kinderbijslag. Nochtans rekende de regering dat 126.000 kinderen in aanmerking zouden komen. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) roept gezinnen op om de toeslag alsnog aan te vragen.

Het gaat om een specifieke tegemoetkoming aan gezinnen met kinderen die recht hebben op Vlaamse gezinsbijslagen. Het extraatje is voor gezinnen die kunnen aantonen dat hun inkomen in vergelijking met januari of februari minstens 10 procent is gedaald in maart, april, mei of juni én onder de inkomensgrens van 2.213 euro zit (bruto belastbaar inkomen). Ze moeten 1 maand inkomensdaling kunnen aantonen. Ze krijgen eenmalig 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven.

De overheid kan het extra kindergeld niet automatisch betalen omdat ze geen zicht heeft op het inkomensverlies. Wie er recht op meent te hebben, kan de toeslag aanvragen bij de uitbetaler van het Groeipakket. Daar is nog tijd voor tot en met 31 oktober. Bij de aanvraag moeten ze bewijsstukken sturen die het inkomensverlies aantonen. Dat kunnen bijvoorbeeld loonfiches zijn, attesten van uitkeringen, of een verklaring van de boekhouder.



De regering trok 15 miljoen euro uit voor de maatregel. Daar is op goed twee maanden tijd nog maar zo'n 800.000 euro van uitgedeeld. Beke doet een dubbele oproep: "Aan kwetsbare gezinnen: vraag de toeslag aan. Aan iedereen: verspreid deze boodschap".