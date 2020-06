Amper 67 eurocent per leerling: middelen voor digitale klas zijn “totaal ontoereikend” TT

08 juni 2020

08u43

Bron: Belga 2 Het Vlaamse onderwijs botst op zijn digitale grenzen, de ICT-werkingsmiddelen zijn ontoereikend. De ICT-coördinatoren trekken in een open brief aan de alarmbel, schrijft De Standaard.

De ICT-werkingsmiddelen worden bepaald door een rekensleutel uit een omzendbrief die dateert uit 2003. De Vlaamse regering besliste voor de periode 2019-2024 de subsidie nog met 6 procent te verminderen. Een secundaire school krijgt zo 67 eurocent per leerling, per schooljaar. Een basisschool krijgt 84 cent. "We kunnen bij wijze van spreken enkele muizen en toetsenborden kopen", zegt directrice Aline Noyelle van Vrije basisschool Sancta Maria in Gentbrugge.

"Deze crisis heeft duidelijk gemaakt dat digitalisering een steeds belangrijkere rol zal spelen. We moeten echt professionaliseren als we de komende jaren excellent onderwijs willen aanbieden", zegt Koen Vandenhoudt, voorzitter van de Vlaamse ICT-coördinatoren ­Liga. Niet alleen de erkenning en financiering, maar ook de middelen voor ICT-ondersteuning moeten volgens Vandenhoudt herbekeken worden. "De minister schrijft in de beleidsnota te 'willen investeren in de klas van de toekomst' en benadrukt dat 'digitale innovaties en ICT-toepassingen een enorm potentieel hebben'. Daar merken wij niets van.”

De onderwijskoepels maakten in het verleden al duidelijk dat scholen de ter beschikking gestelde ICT-uren ruimschoots onvoldoende achten.