Amper 5 van de 1.109 klachten bij Ethische Commissie Telecommunicatie leidden tot boete LVA

18 november 2018

05u15

Bron: Belga 0 De voorbije vijf jaar werden 1.109 klachten ingediend bij de Ethische Commissie voor de telecommunicatie. Dat leidde in slechts vijf gevallen tot een administratieve geldboete. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Roel Deseyn (CD&V) opvroeg bij telecomminister Alexander De Croo (Open Vld) en waarover De Zondag bericht.

De Ethische Commissie voor Telecommunicatie houdt toezicht op het correct gebruik van betaalnummers. Zij voert op eigen initiatief onderzoeken uit, maar kan ook een onderzoek starten na klachten over inbreuken op de ethische code.

"De consument vindt de weg naar deze commissie, wat een goede zaak is", zegt Deseyn in De Zondag. "Toch is het eigenaardig dat klachten amper leiden tot een sanctie. Vorig jaar werd er geen enkele sanctie opgelegd."

In oktober keurde de ministerraad een nieuw koninklijk besluit goed dat voorziet in controle door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Dat moet de besluitvorming ten goede komen, meent De Croo.