Amper 5 procent van leerlingen secundair onderwijs wil deelnemen aan zomerscholen

23 mei 2020

12u45 0 Meer dan de helft van de leerlingen van het secundair onderwijs zijn geen voorstander van een zomerschool. Dat blijkt uit een onderzoek van Positive Education Psychology (PEP! vzw). Als de zomerscholen er zullen komen, geeft 46 procent van de bevraagde leerlingen aan dat ze niet zullen deelnemen.

Omdat het onderwijs door de coronacrisis al meer dan twee maanden online verloopt, pleit Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voor de oprichting van zomerscholen. “We willen verhinderen dat leerlingen leerachterstand opbouwen, of met een leerachterstand in september zouden beginnen aan het nieuwe schooljaar”, zei Weyts daarover in VTM NIEUWS. “Daarom concreet is het de bedoeling dat zomerscholen voor één à twee vakken leerlingen kunnen bijspijkeren. Dat voor een periode van tien tot veertien dagen.”

Geen goed idee

56 procent van de 1.490 leerlingen die deelnamen aan de enquête van PEP! vzw vindt een zomerschool geen goed idee. 22 procent staat wel achter het idee, de overige 22 procent heeft geen mening over de zomerscholen. Voor hen is het nog onduidelijk wat zo'n zomerschool inhoudt, hoe de rest van het schooljaar zal verlopen, of ze een leerachterstand hebben, enzovoort.

Bijna de helft van de leerlingen (46 procent) wil zeker niet deelnemen aan de zomerschool. Zij zijn er ofwel van overtuigd dat ze geen leerachterstand hebben opgelopen, ofwel hebben de coronamaatregelen hun tol geëist. Ze hebben nood aan vakantie en vrezen dat de zomerschool een verlening van het schooljaar zou zijn met verplichte taken en toetsen.

Ongedwongen sfeer

5 procent van de bevraagde leerlingen is wel bereid om deel te nemen, enerzijds om een (eventuele) leerachterstand in te halen en anderzijds omdat ze het een nuttige tijdsinvulling vinden ter vervanging van geannuleerde zomeractiviteiten.

Zij benadrukken wel dat er voldoende pauzes ingelast moeten worden en de sfeer ongedwongen moet zijn, zodat het hen niet te veel doet denken aan een gewone schooldag. Dat zou betekenen dat er geen kledingvoorschriften, taken en toetsen zijn, ze niet te vroeg moeten opstaan en er voldoende ruimte voor vrijetijdsactiviteiten is.

Aandacht besteden aan de groepssamenstelling (met klasgenoten of vrienden les volgen) en veiligheidsmaatregelen nemen, versterken hun welbevinden. Om het maximaal effect van de zomerschool te bereiken moeten de lesgevers inzicht hebben in hun leerachterstand en daar adequaat op inspelen.

56 procent van de deelnemende leerlingen die aangeven dat ze zouden deelnemen aan de zomerschool, wil dat de zomerschool 2 weken duurt. Voor 78 procent is een halve dag voldoende. 74 procent verkiest om de zomerschool in de eigen school te laten doorgaan.