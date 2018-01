Amper 40 kilometer file: we beleefden de rustigste ochtendspits sinds lang TT

26 januari 2018

10u54 0 We lijken het niet meer gewoon te zijn, maar met 40 kilometer file beleefden we vanochtend een van de meest rustige ochtendspitsen sinds lang. Met dank aan het weekend dat voor de deur staat, en het mooie weer.

Het leek wel vakantie vanochtend, aan de verkeersbulletins op de radio te oordelen. Enkel op de Brusselse ring gebeurden een paar ongevallen, de Antwerpse ring en de andere autosnelwegen bleven op een uitzondering na volledig ongevalvrij. En als het spectaculairste bericht een loslopende hond op de E313 in Ham is, dan weet je: het is een rustige ochtendspits.

Klopt, klinkt het bij de dispatching van het Vlaams Verkeerscentrum. “Op vrijdag staat er sowieso altijd minder file in de ochtendspits dan op de andere weekdagen. Maar vandaag was het inderdaad bijzonder rustig op de weg. Op het hoogtepunt van de ochtendspits stond er amper 40 kilometer file. Een speciale verklaring was er niet, het gaat eerder om een combinatie van factoren: het is droog weer, de examens op hogescholen en universiteiten zijn zo goed als afgelopen terwijl de lessen nog niet opnieuw zijn begonnen, en er gebeurden amper ongevallen.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt wel voor de avondspits die vandaag vroeg op gang zal komen. “Tussen 11 en 12 uur zie je op vrijdag al de eerste tekenen daarvan, met nu al wat vertraging aan de Kennedytunnel. Tegen 14 uur komt de spits dan echt op gang.