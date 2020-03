Amper 40 jaar en erg sportief, maar toch sterft Brusselaar aan coronavirus: “Een gouden hart is gestopt met kloppen”

Exclusief voor abonnees

Koen Van de Sype en Stéphanie Romans

25 maart 2020

09u27

Niemand lijkt veilig te zijn voor het nieuwe coronavirus. Dat bewijst het verhaal van de Brusselse Giancarlo Agostino Di Maria (40). Hij was jong, erg sportief en had voor zover bekend nooit eerder last van gezondheidsproblemen. Vorige week werd hij echter opgenomen in het ziekenhuis en bleek hij besmet met Covid-19. Omdat zijn toestand razendsnel achteruit ging, werd hij woensdagavond geïntubeerd. Het mocht niet baten. Zondag stierf hij.