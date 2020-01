Amper 4 procent wil oud worden in rusthuis HAA

23 januari 2020

06u18

Bron: Belga 4 We dromen ervan thuis oud te worden. Dat is de duidelijke conclusie uit de enquête die Het Nieuwsblad samen met het onderzoeksbureau ­Ipsos begin januari afnam bij zo'n 2.000 lezers.

Liefst 47 procent van de ondervraagden wil het zo, eventueel met thuiszorg als ze zorgbehoevend worden. Slechts 4 procent ziet een verblijf in een rusthuis zitten. Opvallend weinig dus, zeker omdat zowat de helft denkt dat hij of zij er toch ooit zal terechtkomen.

Waarom schrikt een rusthuis ons zo af? "We stellen het gelijk met een verlies van autonomie: je mag niet meer gaan en staan waar je wilt", legt Dominique Verté (VUB), expert in ouderen­beleid, uit. "Er zijn ook meer alternatieven dan vroeger, nu thuiszorg beter op punt staat.”





Opmerkelijk: wie geregeld in een woon-zorgcentrum komt, heeft er een positiever beeld van. "Dat is dus een opdracht voor de instellingen: gooi de deuren open, en laat mensen van buitenaf binnen om dat schrikbeeld weg te krijgen", zegt Verté.