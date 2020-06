Amper 2 procent van de Vlamingen verplaatst zich nog met de trein, wel 50 procent meer fietsers tijdens lockdown AW

26 juni 2020

13u14

Fietsen en wandelen zit in de lift. Tijdens de lockdown waren er 50 procent meer fietsers en voetgangers in Vlaanderen dan in dezelfde periode vorig jaar. De verandering op vlak van mobiliteit tijdens de lockdown en erna is ongezien in ons land. Dat kondigt verkeersinstituut Vias aan in hun nieuwe mobiliteitsbarometer.

De bevraging werd uitgevoerd bij 5.000 personen uit heel ons land en focust op mobiliteit in België voor (1 januari tot 19 maart), tijdens (20 maart tot 3 mei) en na de lockdown (4 mei tot 24 mei).



Het gemiddelde aantal afgelegde kilometers per dag tijdens en zelfs na de lockdown ligt een pak lager dan voor de lockdown. Van 33 kilometer per dag voor de lockdown naar 18 erna. Maar vooral de wijze waarop we ons verplaatsen is veranderd, klinkt het bij Vias.

Openbaar vervoer verliest voelbaar aan populariteit

Het openbaar vervoer gaat fors achteruit. Voor de lockdown pakte 10,61 procent de trein in Vlaanderen. Dit daalde tot zo'n 1,91 procent na de lockdown. "De angst om besmet te raken met het coronavirus speelt hier zeker een rol. Tijdens de lockdown gaf 58 procent van de Belgen aan dat ze het openbaar vervoer niet wilden nemen uit angst voor een besmetting", aldus de woordvoerder van Vias, Stef Willems.

In Brussel steeg het autogebruik dan weer van 36,47 procent naar 58,15 procent.

"Er is een grote modal shift gemaakt en velen hebben zelfs de intentie om hun gedrag permanent te wijzigen door meer te telewerken of van voornaamste vervoermiddel te veranderen. Sommige mensen denken zelfs aan een verhuis of verandering van werk om het aantal verplaatsingen te verminderen", aldus Willems.