Amper 1,2 procent van nieuwe ziekenhuisopnames is jonger dan 9 jaar AW

13 mei 2020

17u53

Bron: Sciensano 0 De scholen mogen maandag 18 mei, na bijna twee maanden quarantaine, terug de deuren openen. Waar tal van ouders een gat in de lucht springen, baart het anderen zorgen. Of het veilig is om (sommige) kinderen terug naar school te sturen? De cijfers stellen alvast gerust; zo was slechts 1,2 procent van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames (sinds 12 april) jonger dan 9 jaar.

Officieel zullen de scholen op 18 mei mondjesmaat terug openen, vrijdag 15 mei geldt als een proefdag. Het eerste, tweede en zesde leerjaar zullen dan terug naar de klas keren, net als de zesdejaars in het middelbaar. Dat betekent evenwel dat de meeste kinderen jonger dan (1)9 jaar, hun ‘bubbel’ aanzienlijk zullen uitbreiden.

De allerjongsten (0-9 jaar) maken voorlopig slechts een klein deel uit van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames. Sinds 12 april was dat wekelijks amper 1,2 procent. Tieners (10-19 jaar) werden nog minder opgenomen in het ziekenhuis: 0,5 procent van het wekelijkse aantal ziekenhuisopnames was ouder dan 9 en jonger dan 19 jaar oud.



Concreet betekent dat dat er vorige week (3 mei – 9 mei) maximaal 8 nieuwe patiënten (jonger dan 9 jaar) met het coronavirus in het ziekenhuis werden opgenomen. En slechts 3 tieners klopten aan bij het ziekenhuis door hun symptomen.

Een maand geleden (12 april – 18 april) lagen die cijfers wat hoger vermits er die week sprake was van 1.960 nieuwe hospitalisaties. Daarvan waren bijna 24 patiënten jonger dan 9 jaar. Ongeveer tien patiënten waren tussen de 10 en 19 jaar oud.



