Ampe: "Jonge gasten moeten voelen dat dit gedrag niet kan" DDW

20u12

Bron: eigen berichtgeving 0 BELGA Els Ampe. Brussels Open Vld-schepen Els Ampe zegt dat het geen toeval is dat de politie deze keer wel direct overging tot het arresteren van vandalen.

"Na de rellen van zaterdag, is beslist om harder op te treden. Wij liberalen hebben in het schepencollege gezegd dat er nu eindelijk eens duidelijke lijnen moesten getrokken worden, en dat elke vorm van vandalisme dus moet beantwoord worden met arrestaties en een klacht bij het parket."

"Ik merk nu al dat daar op sociale media kritiek op komt en dat er wordt beweerd dat de politie de daders zou uitgedaagd hebben, maar we moeten nu volharden. Die relschoppers zijn voornamelijk gasten van 14, 15 jaar. We moeten hen laten voelen dat dit soort gedrag niet te tolereren valt. Als we hen dat nu niet met harde hand duidelijk maken, zullen ze het nooit leren."

Ampe stelt haar collega's van het schepencollege ook voor om klacht in te dienen tegen de organisator van de flashmob. "Iedereen die in Brussel iets wil organiseren, moet daarvoor een vergunning vragen. Wie 600.000 volgers heeft op Instagram, moet instaan voor de gevolgen.”