Amokmakers dagen Belgische fans uit met Franse vlag in Kortrijk Peter Lanssens Hans Verbeke

10 juli 2018

22u39 0 Op het Schouwburgplein in Kortrijk is vlak na affluiten een schermutseling ontstaan tussen Belgische supporters en Franse amokmakers. Vijf mensen werden bestuurlijk aangehouden, zo bevestigt de politie.

Een tiental amokmakers daagde aan de uitgang van het WK-dorp de Belgische supporters uit. Ook tijdens de match gebeurde dat al, toen een man bij het doelpunt van Umtiti prompt in het rond begon te zwaaien met een Franse vlag. Dat viel niet in goede aarde. Toen het na de match tot een opstootje kwam, greep de politie onmiddellijk in. Daarbij werden ook honden ingezet. De amokmakers werden tegen de grond gewerkt en geboeid, voor overbrenging naar het commissariaat.

Ook de medische diensten moesten tussenkomen. Volgens de politie was iemand onwel geworden, getuigen spreken dat de persoon in kwestie moest worden gereanimeerd. De uitgang van het WK-dorp aan de kant van de Havermarkt en de Burgemeester Reynaertstraat werd afgesloten. De resterende supporters moesten het Schouwburgplein verlaten via de ingang aan de Doorniksestraat.

