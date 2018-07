Amokmakers dagen Belgische fans uit met Franse vlag in Kortrijk, ook elders relletjes LPS VHS NBA PLA KVDS

10 juli 2018

22u39

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 491 Op het Schouwburgplein in Kortrijk is vlak na affluiten een schermutseling ontstaan tussen Belgische supporters en Franse amokmakers. Vijf mensen werden bestuurlijk aangehouden, zo bevestigt de politie. Ook in Jette waren er enkele schermutselingen.

Een tiental amokmakers daagde aan de uitgang van het WK-dorp in Kortrijk de Belgische supporters uit. Ook tijdens de match gebeurde dat al, toen een man bij het doelpunt van Umtiti prompt in het rond begon te zwaaien met een Franse vlag. Dat viel niet in goede aarde. Toen het na de match tot een opstootje kwam, greep de politie onmiddellijk in. Daarbij werden ook honden ingezet. De amokmakers werden tegen de grond gewerkt en geboeid, voor overbrenging naar het commissariaat.

Ook de medische diensten moesten tussenkomen. Volgens de politie was iemand onwel geworden, getuigen spreken dat de persoon in kwestie moest worden gereanimeerd. De uitgang van het WK-dorp aan de kant van de Havermarkt en de Burgemeester Reynaertstraat werd afgesloten. De resterende supporters moesten het Schouwburgplein verlaten via de ingang aan de Doorniksestraat. (lees hieronder verder)

Gewond

Ook in Jette, in de buurt van tramhalte Broustin, is het na de halve finale tussen Frankrijk en België tot enkele schermutselingen gekomen tussen supporters en tussen supporters en de politie. Dat bevestigt de politiezone Brussel-West.

Er werd een politievoertuig beschadigd en één agent raakte gewond. Er werd niemand aangehouden. De tussenkomst van de oproerpolitie bracht de rust terug. In Jette volgden honderden supporters de wedstrijd op het Spiegelplein, dat in de buurt van de tramhalte Broustin ligt.

Bengaals vuur

Ook op de Antwerpse Dageraadplaats hing na de wedstrijd een grimmige sfeer. Daarbij werd Open Vld'er en Vlaams parlementslid Willen-Frederik Schiltz opgepakt. Teleurgestelde supporters staken Bengaals vuurwerk af te midden van zo’n 4.000 toeschouwers. Enkele agenten kwamen tussenbeide en vroegen de overtreders het vuurwerk te doven. Een aantal supporters keerden zich tegen de politie. Een agent greep even naar de wapenstok waardoor de sfeer grimmig werd. De aanstoker van het het Bengaals vuur kon gaan lopen.

Even later werd opnieuw Bengaals vuur aangestoken. De Antwerpse politicus en Vlaams parlementslid (Open VLD'er) Willem-Frederik Schiltz werd door de politie gearresteerd omdat hij vuurwerk in zijn handen had.

Nadarhekken

Ook op de Grote Markt in Turnhout ging een honderdtal supporters na de wedstrijd op de vuist. Ze gooiden onder meer ook met nadarhekken. Alle Turnhoutse interventieploegen kwamen ter plaatse. Vermoedelijk gaat het om Franse hooligans die zich tussen de Belgische fans hadden gemenegd. Vier amokmakers zijn door de politie gearresteerd.