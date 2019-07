Amokmaker opgepakt aan ingang Kamer SVM

24 juli 2019

20u08

Bron: Belga 2 Aan de ingang van de Kamer is vanmiddag een man opgepakt die amok maakte. Wat zijn bedoelingen precies waren, is niet meteen duidelijk.

"Rond 17.35 uur had de man aangebeld aan de Wetstraat 16", zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. "Toen hij daar geen gehoor kreeg, is hij naar de Hertogstraat getrokken. Voor nummer 4 stak hij kleine takken in brand en maakte hij een lamp kapot. Onze agenten hebben hem daarop ingerekend.”