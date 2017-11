Amok op NMBS-trein: "Ronduit ziekelijk" 19u55

Schandalig en ronduit ziekelijk. Zo beschrijft treinbestuurder Kevin Eliaers op Facebook het incident tijdens de treinrit tussen Ottignies en Brussel van dinsdagavond. Een honderdtal jongeren maakten toen heel wat amok en trokken ook aan de noodrem. "We zijn vernederd, beledigd en bedreigd, verbaal aangevallen, er zijn dingen naar mijn hoofd gegooid. En dat terwijl we met z'n tweeën enkel maar ons werk wouden doen, in alle professionaliteit."