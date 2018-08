Amnesty voert actie voor vrijlating vrouwenrechtenactivisten aan Saudische ambassade in Brussel AV

23 augustus 2018

15u55

Bron: BELGA 0 Amnesty International voerde vandaag actie aan de ambassade van Saudi-Arabië in Brussel. De mensenrechtenorganisatie vraagt de vrijlating van een aantal vrouwenrechtenactivisten. Aan de ambassade werden honderd speelgoedautootjes geplaatst met een daarop boodschap gericht aan de Saoedische koning: "King Salman, play with toys, not with human rights".

Op 15 mei, precies honderd dagen geleden, werden drie prominente vrouwenrechtenactivistes gevangen genomen in Saudi-Arabië. Het gaat om Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan en Aziza al-Yousef. "Zij worden al meer dan drie maanden vastgehouden zonder enige officiële aanklacht en zonder toegang tot advocaat", zegt Lore Van Welden, woordvoerder van Amnesty International Vlaanderen. "Daar moet snel een einde aan komen. De wereld mag niet langer de ogen sluiten voor de meedogenloze vervolging van al wie opkomt voor mensenrechten in Saoedi-Arabië."

In totaal werden sinds mei al minstens 12 mensenrechtenverdedigers achter slot en grendel gezet in het land: acht vrouwen en vier mannen. De repressiegolf ging in Saudi-Arabië van start vlak voor het opheffen van het rijverbod voor vrouwen. De meeste activisten hebben zich jarenlang verzet tegen dat rijverbod en het repressieve mannelijke voogdijsysteem.

Staatsveiligheid in gevaar gebracht

In de Saudische staatsmedia worden Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan en Aziza al-Yousef ervan beschuldigd de staatsveiligheid in gevaar gebracht te hebben door hun "contacten met buitenlandse entiteiten met als doel het ondermijnen van 's lands stabiliteit en sociaal weefsel". De vrouwen zullen wellicht officieel in beschuldiging gesteld en berecht worden door de beruchte antiterreurrechtbank van Saudi-Arabië.

Druk opvoeren

Volgens Amnesty is het recente nieuws over vijf mensen die de doodstraf riskeren omdat ze hebben deelgenomen aan protesten tegen de regering erg verontrustend. Ook zij worden berecht door de antiterreurrechtbank. Daarom vraagt de mensenrechtenorganisatie de internationale gemeenschap om de druk op de Saudische autoriteiten op te voeren.