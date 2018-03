Amnesty International: "Vrijheid van meningsuiting ligt zwaar onder vuur in Spanje" ep

13 maart 2018

15u19

Bron: Belga 0 De vrijheid van meningsuiting komt in Spanje zwaar onder vuur te liggen door de steeds ruimer toegepaste antiterrorismewetten in het land. In een vandaag gepubliceerd rapport klaagt de mensenrechtenorganisatie Amnesty international aan dat onder meer twitteraars, journalisten en rappers op die manier de mond wordt gesnoerd.

"Spanje staat symbool voor een verontrustende trend in Europa, waarbij staten de vrije meningsuiting onnodig beperken onder het voorwendsel van nationale veiligheid, en rechten afschaffen onder het mom ze te verdedigen", zo luidt de kritiek.

De organisatie richt haar pijlen in de eerste plaats op artikel 578 van het Spaanse strafwetboek. Daarin staat dat mensen van wie geacht wordt dat ze terrorisme hebben "verheerlijkt" of "de slachtoffers van terrorisme of hun familieleden hebben vernederd" gestraft worden. De sancties kunnen variëren van een boete tot een gevangenisstraf.

Het aantal mensen dat voor de overtreding van dit artikel werd aangeklaagd, nam toe van drie in 2011 tot 39 in 2017. De voorbije twee jaar werden ook al zeventig mensen veroordeeld. Bovendien hebben de mensen die worden aangeklaagd niet noodzakelijk een band met het terrorisme. Zo gaat het ook om gewone gebruikers van sociale media die een omstreden grap maken. Ook rappers en zelfs poppenspelers zijn al in de problemen gekomen vanwege hun controversiële teksten.

"Dat werkt zelfcensuur in de hand en creëert een sfeer waarin mensen steeds banger worden om alternatieve opvattingen te uiten of controversiële grappen te maken", zegt Amnesty. "Mensen zouden niet gerechtelijk vervolgd mogen worden alleen maar omdat ze iets zeggen, tweeten of zingen dat wansmakelijk of schokkend zou kunnen zijn."