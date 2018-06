Amnesty International vraagt aandacht voor mensenrechten in Rusland: tuin Russische ambassade in Brussel gevuld met 100 WK-ballen bvb

Bron: Belga 0 Leden van Amnesty International hebben vandaag tijdens een guerrilla-actie 100 gele voetballen de tuin van de Russische ambassade in Brussel in getrapt. De mensenrechtenorganisatie klaagt daarmee de verregaande onderdrukking van mensenrechtenactivisten in Rusland aan.

Een team van elf spelers met achteraan op hun shirt elk een naam van een belaagde Russische mensenrechtenverdediger, stelden zich op voor de poort van de Russische ambassade in Brussel. Na het fluitsignaal van de scheidsrechter schoten ze 100 gele voetballen de tuin van de ambassade in.

"Deze week begint het WK Voetbal in Rusland en we willen natuurlijk dat iedereen kan genieten van een goede pot voetbal, maar we vragen ook solidariteit met de mensenrechtenactivisten in Rusland en meer beweegruimte en vrijheid voor deze personen", zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty Vlaanderen.

Op de voetballen die de tuin in gelanceerd werden, stond de boodschap #JusticeForOyub. Dat is een verwijzing naar Oyub Titiev, een bekende Russische mensenrechtenactivist die tot 10 jaar cel riskeert voor zijn legitiem en belangrijk mensenrechtenwerk. "We vragen in het bijzonder de vrijlating van Oyub Titiev, een Tsjetjeense activist die aan het hoofd staat van de gerespecteerde Russische mensenrechtenorganisatie Memorial en die al zes maanden in de cel zit op basis van gefabriceerd bewijs. Hij is een gewetensgevangene en staat symbool voor de vele andere duizenden activisten die in Rusland in de cel zitten", stelt De Graeve.

