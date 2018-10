Amnesty eist vrijlating van Belgische studente die in Nicaragua in gevangenis zit HR

08 oktober 2018

18u50

Bron: Belga 0 Militanten van mensenrechtenorganisatie Amnesty International hebben deze namiddag betoogd voor de ambassade van Nicaragua in Ukkel. Ze eisen de vrijlating van de Belgisch-Nicaraguaanse studente Amaya Eva Coppens. Die zit sinds 10 september in de gevangenis in Leon (noordwesten van Nicaragua) na protestacties tegen het regime van Daniel Ortega, en waarbij de vrijlating geëist werd van opgesloten Nicaraguaanse manifestanten.

"Terwijl Amaya al drie weken opgesloten zit, ondergaan duizenden mensen in Nicaragua een vreselijke, soms dodelijke repressie, gewoon omdat ze op straat komen om te tonen dat ze het niet eens zijn met de regering. Dat is onaanvaardbaar", zegt Philippe Hensmans, directeur van de Franstalige sectie van Amnesty International in België.

De 23-jarige Amaya Coppens is een van de leiders van een studentenbeweging die gevormd werd tijdens protesten tegen de regering van Ortega. De politieke crisis begon op 18 april, toen betoogd werd tegen een project voor de hervorming van de sociale zekerheid. Tijdens manifestaties die volgden kwamen meer dan 320 mensen om het leven, raakten 2.000 anderen gewond en werden 400 mensen gearresteerd.

Geneeskunde

De betogers eisen het vertrek van de president. Amaya Coppens wordt ervan beschuldigd een van de aanstokers geweest te zijn die barricades opgetrokken hebben en een gebouw van de universiteit van Leon in brand gestoken hebben. Amaya Coppens is daar studente in het vijfde jaar geneeskunde.