Amnesty bekritiseert verouderde Europese wetgeving over geweld tegen vrouwen IB

24 november 2018

03u46

Bron: Belga 0 Een groot deel van de Europese landen heeft nog steeds geen wetgeving die niet-consensuele seksuele handelingen beschouwt als verkrachting. Dat blijkt uit een rapport van Amnesty International naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen op 25 november.

Zondag wordt er in Brussel een mars tegen geweld op vrouwen georganiseerd.

1 op de 20 vrouwen in EU slachtoffer van verkrachting

Amnesty International analyseerde de wetgeving over verkrachting in 31 Europese landen. Slechts acht landen, waaronder België, beschikken volgens de organisatie over een definitie van verkrachting, die gebaseerd op instemming, terwijl de grote meerderheid verkrachting pas erkent als er geweld, bedreiging of dwang aan te pas komt.

Volgens de laatste studie van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft een op de twintig vrouwen in de Europese Unie verklaard slachtoffer geweest te zijn van verkrachting. Dat zijn negen miljoen vrouwen. "Ondanks die schokkende cijfers behandelen weinig Europese landen deze misdaad met de ernst die nodig is", zo klinkt het bij Amnesty.

Juridische definitie van verkrachting

Van de 31 landen omschrijven enkel België, Ierland, Groot-Brittannië, Cyprus, Duitsland, IJsland, Luxemburg en Zweden seks zonder instemming als verkrachting.

In de andere landen, onder meer Nederland en Frankrijk, is de juridische definitie van verkrachting gebaseerd op het gebruik van geweld, het dreigen met geweld, dwang of de onmogelijkheid van het slachtoffer om zich te verdedigen.

De mars tegen geweld op vrouwen start morgen (zondag 25 november) om 14 uur op het Poelaertplein in Brussel.