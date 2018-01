Amerikanen willen koste wat kost onze F-16's vervangen en drijven druk op FT

30 januari 2018

11u22

Bron: Belga 2 De Amerikanen voeren de druk op ons land verder op. Ze wijzen er nogmaals op dat ze met de F-35 een goede kandidaat in huis hebben om de verouderde Belgische F-16's te vervangen. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) kreeg deze maand nog een brief van zijn Amerikaanse collega.

James Mattis schrijft daarin dat "de aankoop van de Amerikaanse F-35-gevechtsvliegtuigen België kan helpen de defensie-uitgaven op te trekken naar de NAVO-grens van 2 procent van het bruto binnenlands product". Want hij wijst erop dat we nog altijd onder dat "benchmark" zitten. "Kiezen voor de F-35 moet worden gezien als een investering in de toekomst van België en een herbevestiging van zijn engagement", schrijft hij. Op het kabinet van minister Vandeput bevestigen ze dat er een brief is ontvangen. Meer commentaar geeft de minister voorlopig niet.

De regering wil tegen 14 februari een "best and final offer" van de twee voorstellen die binnen de procedure werden ingediend, maar de Amerikanen drijven de druk nu al op. De Amerikaanse producent Lockheed Martin heeft met de F-35 een goede kandidaat in huis voor de vervanging van onze Belgische gevechtsvliegtuigen. Ook de Eurofighter Typhoon van een Europees consortium rond Airbus en BAE dingen nog mee. De Fransen op hun beurt kozen ervoor om hun Rafale naar voren te schuiven.



De Amerikaanse ergernis was overigens nog duidelijk op 11 januari, schrijft De Tijd, tijdens een onderhoud tussen de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Kay Hutchinson en zijn Belgische collega François de Kerchove d'Exaerde. De Amerikanen vroegen toen ook meer uitleg over het 'dramatische' Franse voorstel, dat buiten de procedure plaatsvond. Aan Belgische zijde klonk het aarzelend dat de Fransen zich 'misschien wel de facto' buiten de competitie hebben geplaatst, al klonk dat niet overtuigend.