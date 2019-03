Amerikaanse motard ernstig gewond bij ongeval in Zinnik bvb

07 maart 2019

17u43

Bron: Belga 0 Een Amerikaanse motard is gistermorgen zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Zinnik, in de provincie Henegouwen.

Hij raakte op de Chemin des Théodosiens de controle kwijt over zijn motor en reed een bestelwagen aan die uit de tegenovergestelde richting kwam. De man, die volgens de politie werkzaam is bij het NAVO-hoofdkwartier Shape, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is volgens het parket nog steeds in levensgevaar.