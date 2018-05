Amerikaanse legerbrigade maakt tussenstop in Antwerpse haven JM

20 mei 2018

15u43

Bron: Belga 4 De haven van Antwerpen is gedurende enkele dagen de poort naar Europa voor de aankomst van een gepantserde Amerikaanse legerbrigade. Die wordt in Europa ontplooid om het "stevig Amerikaanse engagement te bevestigen in de collectieve veiligheid van de Navo-lidstaten". Dat is van eensluidende bronnen vernomen.

Amerikaanse schepen vol legerarsenaal zullen de komende dagen halt houden in de haven van Antwerpen. Van daaruit zetten ze hun tocht verder richting Polen om de oostelijke flank van de Navo te versterken. Zowel de Amerikaanse als Belgische legerbrigade zullen instaan om alles in goede banen te leiden.

2.500 voertuigen

Een eerste schip met meer dan 800 voertuigen, voor het troepentransport, en een eerste grote lading materieel van het 1st Armored Brigade Combat Team, met standplaats in Fort Hood (Texas), is vrijdag in Antwerpen aangekomen. Het uitladen is voor vandaag en morgen voorzien.

Twee andere schepen zullen nog volgen om in totaal 2.500 voertuigen - onder meer de zware M-1 Abram tank - van deze eenheid naar Europa over te brengen als versterking van de oostelijke flank van de Navo.

Polen

Het materieel zet nadien koers naar Polen, de eindbestemming, aldus de Amerikaanse ambassade in Brussel. Het personeel, meer dan 3.000 mannen en vrouwen, wordt hoofdzakelijk per vliegtuig aangevlogen.

De Belgische strijdkrachten verzekeren de veiligheid bij de ontlading en escorteren de Amerikaanse militaire konvooien, dit onder het militair commando van de provincie Antwerpen.

Deze Amerikaanse legerbrigade lost een gelijkaardige eenheid af (2nd Armored Brigade Combat Team) van dezelfde eerste cavaleriedivisie die sinds negen maanden in Europa is ontplooid. Het initiatief werd in 2014 door de Verenigde Staten genomen na de annexatie van de Krim door Rusland.